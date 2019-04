Nepridipravi vlomili v avtodom in osebno vozilo in okradli turiste

Včeraj, 17. aprila ob 17.29, so policisti PP Tolmin obravnavali vlom v dve tuji vozili (avtodom in osebno vozilo) na makadamskem parkirišču na hribu Kolovrat ob regionalni cesti Livek–Kambreško.

Tolminski policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec najprej pristopil do avtodoma (znamke Range Rover, nemške registracije) in z neznanim predmetom razbil steklo na prednjih desnih vratih vozila. Zatem je iz notranjosti vozila ukradel dve denarnici, v katerih sta oškodovanca, oba državljana Nemčije, imela poleg osebnih dokumentov tudi gotovino.

Zatem je nepridiprav pristopil še do drugega parkiranega osebnega avtomobila (znamke Seat Leon, avstrijske registracije), in tudi na tem z neznanim predmetom razbil steklo desnih vrat. Iz notranjosti vozila je ukradel športni nahrbtnik (v katerem je bila moška denarnica z osebnimi dokumenti oškodovanca in gotovino) in žensko torbico (v kateri je oškodovanka imela denarnico z osebnimi dokumenti in gotovino). Oba oškodovanca sta državljana Avstrije.

Tolminski policisti so o kaznivem dejanju obvestili pristojne pravosodne organe (preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici). Policisti nadaljujejo s preiskavo navedenih kaznivih dejanj vloma v tuji vozili in bodo po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo (Velika tatvina, 205. člen KZ-1) na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.