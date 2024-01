Neprijavljeno srečanje ljubiteljev predelanih vozil prekinila Policija

Plačilne naloge so izdali zaradi različnih kršitev cestnoprometnih predpisov. "V največ primerih je šlo za kršitve zaradi vgradnje nehomologiranih delov in različnih predelav vozil," so sporočili iz PU Maribor.

V okviru nadzora so ugotavljali tudi psiho-fizično stanje udeležencev in ugotovili eno kršitev vožnje pod vplivom alkohola in vožnje pod vplivom prepovedanih drog, za kar je bil vozniku odrejen strokovni pregled. "Zaznani sta bili tudi dve kršitvi nedostojnega vedenja do policistov pri uradnem poslovanju, kjer smo osebama izdali plačilna naloga," so še sporočili iz Policije, kjer bodo tovrstne nadzore nadaljevali tudi v prihodnje.

Voznike pozivajo k odgovorni udeležbi v cestnem prometu, ljudem pa svetujejo, da se tovrstnih neprijavljenih prireditev ne udeležujejo, "saj lahko na takšnih neprijavljenih srečanjih pride do hujših ogrožanj udeležencev."