Neprilagojena hitrost: s ceste zapeljal v prepad in umrl

Posredovali so gasilci PGD Dolnji Logatec, Planina in Postojna, ki so zavarovali kraj dogodka, s pomočjo vrvne tehnike spustili reševalce do poškodovanega vozila, s tehničnim posegom iz vozila izrezali preminulo osebo, jo prenesli do pogrebnega vozila, odklopili akumulator na vozilu, posuli iztekle tekočine ter s pomočjo traktorja vozilo potegnili do najbližje ceste.