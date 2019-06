Neprimerno opremljeni turisti: reševalci z njimi preživeli noč na Prisojniku

"Tukaj je Kekec res pasel Prisankove divje koze, vendar to niso filmi, ljudje pa tudi niso koze in za gore potrebujejo opremo, znanje in izkušnje. Kdor jih nima, naj izbira lažje in nižje terene."

Planince zajela panika

Pri vrnitvi jih je zaradi teme, slabe opreme in težke poti zajela panika. Luči niso imeli in od takrat pričakovano ni šlo ne naprej in ne nazaj.

Najprej so jim pomagali kranjskogorski gorski reševalci. Ponoči so jim na goro prinesli odeje in svoja topla oblačila ter z njimi pri skoraj nič stopinjah do jutra počakali na reševalni helikopter, ki jih je nepoškodovane odpeljal v dolino, je pojasnil tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos, ki svari: "Tukaj je Kekec res pasel Prisankove divje koze, vendar to niso filmi, ljudje pa tudi niso koze in za gore potrebujejo opremo, znanje in izkušnje. Kdor jih nima, naj izbira lažje in nižje terene."

Prav tako so na Facebook profilu na hudomušen način opozorili na neprimerno opremljena pohodnika, ki sta se v 'poletni garderobi' odpravila na Stol, kjer še vedno vladajo zimske razmere.