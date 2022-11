Neprimerno opremljeno alpinistko reševali s helikopterjem

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, sta ob 13.14 slovenska alpinista v plezalni steni slovenske smeri na Mangartu v občini Bovec naletela na tujo alpinistko, ki zaradi pomanjkljive opreme ni mogla nadaljevati s plezanjem. Posredovali so reševalci GRS Bovec in dežurna ekipa HNMP – GRZS. Nepoškodovano alpinistko so oskrbeli in dvignili v helikopter SV. Prepeljali so jo v Log pod Mangartom.