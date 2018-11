Nepripetega voznika med prevračanjem vrglo iz avtomobila

V torek okoli 21.42 ure so bili novogoriški policisti obveščeni o prometni nesreči na glavni cesti v bližini naselja Staro selo (Kobarid). Ugotovljeno je bilo, da je 36-letni voznik avtomobila vozil po glavni cesti iz Robiča proti Kobaridu. Ko je med vožnjo na omenjeni relaciji pripeljal v levi nepregledni ovinek, hitrosti in načina vožnje ni prilagodil poteku, tehničnim in drugim lastnostim ceste. Z osebnim vozilom je zapeljal desno izven vozišča in pri tem trčil v prometni znak.

Pri tem je zadnji del avtomobila zaneslo v desno in se večkrat prevrnilo (v dolžini) dobrih 48 metrov), zatem pa je vozilo obstalo približno pet metrov od roba vozišča. Med prevračanjem avtomobila je voznika (slednji med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu), vrglo iz vozila, posledično pa je nezavesten obležal na travniku. Kasneje so ga gasilci PGD Kobarid našli približno 25 metrov stran od omenjenega vozila.

Gasilci so hudo poškodovanemu vozniku na kraju nudili prvo pomoč vse do prihoda reševalcev NMP ZD Tolmin, ki so hudo poškodovanemu vozniku nudili prvo pomoč in ga z reševalnim vozilom najprej odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, nato pa v ljubljanski klinični center. Na kraju hude nesreče so posredovali tudi bovški in prometni policisti, ki bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali ustrezen ukrep.