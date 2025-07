Nesebični motorist zapeljal pred gasilce in ustvarjal reševalni pas

Vrhniški gasilci so na spletu delili posnetek motorista, ki jim je med sredino intervencijo nesebično priskočil na pomoč. Gasilci so se namreč med vožnjo do kraja intervencije na avtocestnem odseku med Brezovico in Vrhniko znašli v gostem prometu. Kljub prižganim interventnim lučem številni vozniki niso zgledno ustvarili reševalnega pasu. Takrat je na pomoč priskočil motorist, ki je zapeljal pred gasilce ter začel usmerjati voznike k robu vozišča.