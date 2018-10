Število smrtnih žrtev naraslo

Šokirane priče pripovedujejo o grozljivih prizorih iz avtoceste. Opisujejo prizore zmečkanih vozil, zvoke obupa in občutka nemoči.

Prvo verižno trčenje se je zgodilo ob 7.20 pri Ćupriji v smeri proti Nišu. Po pisanju Blica se je nesreča zgodila, potem ko je voznik tovornjaka zapeljal v gosto meglo in zaradi slabe vidljivosti sunkovito zavrl. Nekaj sekund zatem se je začelo verižno trčenje, v katerem je bilo udeleženih več kot deset vozil, dva tovornjaka sta zagorela.

Kot poročaBlic, je eden izmed udeležencev trenutke groze opisal tako: "Bilo je zelo nepregledno, pred seboj sem v avtomobilu videl mrtvo žensko, zraven nje sta bila dva otroka."Drugi je opisal, da je imel zaradi goste megle obučtek, da pred seboj vidi steno oziroma nič:"Uspelo mi je ustaviti, da nisem trčil v tovornjak pred seboj. Ko sem izstopil iz vozila sem slišal zvoke trkov, saj so se vozila začela zaletavati."

V obeh nesrečah skupaj je bilo po pisanju Blica ranjenih več kot 35 ljudi in poškodovanih več kot 40 vozil.

Med ponesrečenimi tudi tuji državljani

Le malo zatem se je zgodilo verižno trčenje na istem kraju na avtocesti v smeri proti Beogradu.

Po navedbah prič je obe nesreči povzročila gosta megla, saj je bila vidljivost omejena na okoli deset metrov.