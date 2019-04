Kos asfalta prebil vetrobransko steklo in hudo poškodoval potnico

Novomeški policisti so obravnavali nenavadno nesrečo. Po prvih ugotovitvah naj bi med srečanjem osebnega avtomobila in tovornega vozila s slednjega na avtomobil padel kos asfalta, ki je prebil vetrobransko steklo, in pri tem hudo poškodoval 62-letno potnico.

V soboto se je okoli 10.26 ure zgodila prometna nesreča v Boštanju. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je voznik osebnega avtomobila Audi A7 vozil po glavni cesti iz smeri Boštanja proti Zidanem Mostu. Med srečanjem s tovornim vozilom, ki je pripeljal iz nasprotne smeri, naj bi s tovornega vozila na avtomobil padel kos asfalta. Ta je prebil vetrobransko steklo in zadel 62-letno potnico, ki je sedela na prednjem sedežu. Hudo poškodovano žensko so reševalci odpeljali v bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana. Okoliščine nesreče policisti PPP Novo mesto še preiskujejo. Kos asfalta je padel na avtomobil in prebil vetrobransko steklo (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock