Nesreča jadralnega padalca: zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče

Iskalna akcija je bila nato ponoči prekinjena, nadaljevala pa se je danes zjutraj, ko so v iskanje poleg gorskih reševalcev vključili tudi helikopter. Zaradi težko dostopnega terena so bili reševalci s helikopterjem prepeljani bližje kraju strmoglavljenja. Okoli 10. ure so nato v grapi na Mrzlem vrhu našli kraj nesreče in padalca, ki je pri padcu utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju nesreče.

Tujo krivdo je policija izključila, podano pa bo poročilo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, še sporočajo s PU Nova Gorica.