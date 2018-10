Nesreča avta na plin v Celju, gasilci zaprli cesto

Ljubljanska cesta je bila ob 14:15 odprta in ni več nevarnosti za ljudi. Iz policije so nam sporočili, da se je prometna nesreča zgodila zaradi premajhne varnostne razdalje in da je prišlo zgolj do materialne škode. Prav tako so pojasnili, da so gasilci morali počakati, da se rezervoar za plin sami izprazni, saj uhajanja plina niso mogli zaustaviti. Zaradi bližine bencinske črpalke so se zato odločili preventivno zapreti cesto v dolžini 100 metrov v obe smeri.