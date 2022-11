Nesreča helikopterja: prva rekonstrukcija in iskanje črne skrinjice

ANSV, preiskovalni organ za varnost civilnega letalstva Italije, je nemudoma imenoval dva preiskovalca, ki sta na kraj prispela nekaj ur po nesreči, tri tehnične svetovalce pa je imenovalo tudi državno tožilstvo. "Sem letalski inženir in pilot," je pojasnil tožilec Ludovico Vaccaro. "Tehniki so takoj posredovali. Raziskave opravljajo na kraju samem, zato smo prepričani, da bo rekonstrukcija opravljena ne glede na črno skrinjico. Vsi helikopterji nimajo črne skrinjice," je povedal in dodal, da preverjajo, ali jo je helikopter Alidaunia imel. Zakonodaja sicer ne predvideva, da so na tovrstnih letalih črne skrinjice obvezne, poroča Today.it.

Vaccaro je sicer pojasnil, da so rotor helikopterja našli približno 100 do 150 metrov stran od trupa helikopterja. Ta je najverjetneje najprej z rotorjem udaril ob tla, se obrnil in spet trčil ob tla, je povedal Vaccaro. Gre sicer za prvo rekonstrukcijo letalske nesreče, ki jo je treba še preveriti. So pa medtem na tožilstvu odprli primer o sumu storitve kaznivih dejanj letalske nesreče iz malomarnosti in več umorov iz malomarnosti zoper neznane osebe. Vzroki za nesrečo namreč še niso znani: v tistem času je bilo na območju slabo vreme, a po nekaterih pričevanjih, o katerih pišejo mediji, "nič posebnega".