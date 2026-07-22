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Črna kronika

Na letališču Lesce strmoglavilo slovensko jadralno letalo, pilot poškodovan

Lesce, 22. 07. 2026 14.54 pred dvema minutama 1 min branja 14

Avtor:
N.L.
Letalska nesreča na letališču Lesce

Na letališču Lesce je malo pred 14.30 strmoglavilo slovensko jadralno letalo, ki je na višini okoli 50 metrov postalo nevodljivo. Pilota, ki je poskušal zasilno pristati, so odpeljali v bolnišnico.

Nesreča se je zgodila pri vzletanju jadralnega letala z vleko motornega letala, ko je na višini približno 50 metrov prišlo do nevodljivosti jadralnega letala. "Pilot je jadralno letalo odklopil od motornega letala in poskusil zasilno pristati. Pri pristanku jadralnega letala je prišlo do premoženjske škode na jadralnem letalu in telesne poškodbe pilota. Vlečno letalo je varno pristalo. Jadralno letalo je upravljal 57-letni slovenski pilot," so sporočili s PU Kranj.

Gasilci na letališču Lesce, kjer je strmoglavilo jadralno letalo
Gasilci na letališču Lesce, kjer je strmoglavilo jadralno letalo
FOTO: Spletna kamera Alpski letalski center Lesce

Po zadnjih informacijah policije so poškodovanega pilota s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Na kraju so policisti, kriminalisti, gasilci in inšpektor pristojne službe za preiskovanje letalskih nesreč. Ogled kraja in zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka še potekajo. O dogodku so obvestili tudi dežurnega državnega tožilca in preiskovalnega sodnika.

Na letalu je nastala premoženjska škoda. Vzrok dogodka še ni znan in je predmet nadaljnje preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še sporočili kranjski policisti.

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KOMENTARJI14

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mukec
22. 07. 2026 15.58
Kavbojland
Odgovori
0 0
Fluxx
22. 07. 2026 15.35
Same tragedije odkar je princ teme prevzel krmilo. Pa se bencin je ze skor 2€
Odgovori
-7
3 10
Rožle Patriot
22. 07. 2026 15.29
... Zdaj bodo vstali aktivisti 8. marec .. in vztrajali, da je strmoglavila posadka Črna Kocka ... katerim je sam Janša odobril to slovensko jadralno letalo ... !!!
Odgovori
+1
8 7
slim386
22. 07. 2026 15.31
Bo srb stevo notarsko overil da ni kriv veliki ljubljeni vodja. Brez skrbi svečko vse je ok
Odgovori
-6
4 10
nemski_ovcar
22. 07. 2026 15.28
Joj en avijonček dol pade pa cel halo.
Odgovori
+0
3 3
Rožle Patriot
22. 07. 2026 15.16
"Na letališču Lesce je malo pred 14.30 strmoglavilo slovensko jadralno letalo. " ------ Kaj s Talibani .. !!???
Odgovori
-1
3 4
BSSistemTelaze
22. 07. 2026 15.12
Vsak dan je zacelo se dogajat kot,da smo Amerika ze postali. To je ze zaskrbujoce trenutno helikopter nad btc jem preletava ze 20 min. Grozno videt zelo nizko leti in isce in isce nekaj.????
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+4
5 1
a res1
22. 07. 2026 15.06
Kaj se pa v LJ dogaja ? Severno od lj kroži helikopter.
Odgovori
+8
8 0
tmj
22. 07. 2026 15.09
baje so oropali tamkajšno pošto ko so bežai pa so vzeli avto in nekoga za talca..vsi udeleženi so tujci... tko mi je v naglici povedala punca ki dela na omenjeni pošti..
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+6
6 0
krutz
22. 07. 2026 15.06
GARS ni kratica za gorsko ;)
Odgovori
0 0
N0EL
22. 07. 2026 15.02
Izredna novica? Sem mislil da se je začela 3. svetovna vojna. Malo pameti v roke...
Odgovori
+4
7 3
Stajerc 1988
22. 07. 2026 15.03
X2! Se strinjam..
Odgovori
-1
2 3
Stajerc 1988
22. 07. 2026 15.04
Enako, se strinjam!
Odgovori
-1
2 3
a res1
22. 07. 2026 15.07
vakum je tole, ne pamet.
Odgovori
+6
6 0
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