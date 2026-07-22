Na letališču Lesce strmoglavilo slovensko jadralno letalo, pilot poškodovan

Nesreča se je zgodila pri vzletanju jadralnega letala z vleko motornega letala, ko je na višini približno 50 metrov prišlo do nevodljivosti jadralnega letala. "Pilot je jadralno letalo odklopil od motornega letala in poskusil zasilno pristati. Pri pristanku jadralnega letala je prišlo do premoženjske škode na jadralnem letalu in telesne poškodbe pilota. Vlečno letalo je varno pristalo. Jadralno letalo je upravljal 57-letni slovenski pilot," so sporočili s PU Kranj.

Gasilci na letališču Lesce, kjer je strmoglavilo jadralno letalo

Po zadnjih informacijah policije so poškodovanega pilota s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Na kraju so policisti, kriminalisti, gasilci in inšpektor pristojne službe za preiskovanje letalskih nesreč. Ogled kraja in zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka še potekajo. O dogodku so obvestili tudi dežurnega državnega tožilca in preiskovalnega sodnika.

Na letalu je nastala premoženjska škoda. Vzrok dogodka še ni znan in je predmet nadaljnje preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še sporočili kranjski policisti.