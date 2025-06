Huda nesreča na Jesenicah: ena oseba umrla, sedem ranjenih

Pri tem se je voznik lahko telesno poškodoval. Policisti so ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola (0,41 mg/l), odredili so mu strokovni pregled.

"Avtomobil povzročitelja se je po sunkovitem trku v udeleženčev avtomobil prevrnil čez njega in pristal na drugi strani na strehi," so zapisali na PU Kranj.

Po doslej zbranih podatkih Policijske uprave (PU) Kranj, je nesrečo povzročil 25-letni voznik, slovenski državljan, ki je vozil avtomobil iz smeri centra Jesenic proti Huršici. Zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljal desno na pločnik in nato trčil v betonski zid. Avtomobil je po trku odbilo v vozilo drugega voznika, ki je takrat v semaforiziranem križišču stal pred rdečo lučjo na semaforju in čakal za nadaljevanje poti proti centru Jesenic.

Jeseniški policisti so bili danes zjutraj okoli 5.30 obveščeni o hujši prometni nesreči na območju občine Jesenice. Po do sedaj znanih podatkih sta bila v prometni nesreči udeležena dva avtomobila.

Njegov 23-letni sopotnik, državljan Bosne in Hercegovine, pa je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Dva sopotnika, mladoletnik in 26-letnik, prav tako državljana BiH, sta bila hudo telesno poškodovana in so ju s kraja odpeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Še enega, 19-letnega sopotnika, državljana BiH, ki je prav tako utrpel hude telesne poškodbe pa so s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana.

"V udeleženčevem avtomobilu sta bila poleg voznika še dva mlajša potnika. Vsi trije so bili lahko telesno poškodovani in so bili s kraja odpeljani v SB Jesenice," so še pojasnili na PU Kranj.

Poškodovancem je na kraju nesreče prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje. Posredovali so tudi gasilci, ki so med drugim tudi s tehničnim posegom pomagali reševati osebe iz povzročiteljevega avtomobila.

Na kraj sta prišla tudi dežurni državni tožilec in preiskovalni sodnik. Policisti so kraj nesreče zavarovali, poteka ogled kraja in intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče.

"Policisti vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavij kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo," so še sporočili iz PU Kranj.