Z vozilom v polno teraso kranjskogorske gostilne: 'Dobesedno 'parkiral' je med mize'

Včeraj pozno zvečer je voznik v Kranjski Gori trčil v del terase gostinskega obrata in pri tem zadel še parkirano vozilo.

Gasilci PGD Kranjska Gora in GARS Jesenice so bili o dogodku obveščeni ob 23.43. "Obvestili so nas, da je v gostinski lokal zapeljalo vozilo. Kraj dogodka smo prometno in požarno zavarovali, voznika, ki je bil nezavesten, pa smo s tehničnim posegom rešili iz vozila in oskrbeli do prihoda reševalcev NMP Jesenice," je pojasnil poveljnik PGD Kranjska Gora Mitja Kosič.

Voznika, ki naj bi po neuradnih informacijah utrpel poškodbe glave oziroma imel zlomljene obrazne kosti, so reševalci prepeljali v jeseniško bolnišnico.

"Po do sedaj zbranih podatkih je bil poškodovan samo povzročitelj nesreče, ki je utrpel hude telesne poškodbe. Postopek še poteka," je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Kranj Bojan Kos.

Gasilci - iz PGD Kranjska Gora jih je posredovalo devet, iz poklicne enote jesenice pa šest - so na vozilu odklopili akumulator in vozilo izvlekli s pomočjo dvigala. Ja pa bila v času nesreče terasa gostinskega lokala polna gostov. "Ob našem prihodu jih je bilo okoli 20. Voznik je dobesedno 'parkiral' med mize. Resnično je bila sreča v nesreči, da ni še kdo poškodovan," je za 24ur.com še dejal Kosič.

"O škodi težko govorim, poškodovana sta približno dva metra ograje, ki obdaja teraso," pa je za naš portal dejal lastnik gostinskega lokala Bogomir Košir. O dogajanju težko govori, ker ga takrat ni bilo tam, je pa dejal, da je bilo sinoči pri njih polno gostov, ker so imeli živo glasbo.