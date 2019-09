Voznik zapeljal na nasprotni pas, trčil v avtobus in na kraju umrl

V prometni nesreči pri naselju Lormanje je umrl 52-letni voznik avtomobila, ki je še iz neznanega razloga zapeljal na nasprotni pas in trčil v avtobus. Nekatere okoliščine kažejo na to, da je do nesreče prišlo zaradi nenadne spremembe zdravstvenega stanja voznika avtomobila.

V ponedeljek okoli 15. ure se je na regionalni cesti med Mariborom in Lenartom zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 52-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri iz smeri Maribora proti Lenartu. 52-letnik je vozil po avtocesti med Mariborom in Lendavo in jo zapustil na izvozu Lenart. Ko se je pripeljal do semaforiziranega križišča je stal pri rdeči luči, nato pa se vključil levo, na regionalno cesto Pernica-Lenart. Zunaj naselja Lormanje je iz še neznanega razloga zapeljal na nasprotno smerno vozišče, kjer je trčil v avtobus, ki ga je v tistem trenutku, pravilno v smeri svoje vožnje, pripeljal 61-letni državljan Srbije. Čeprav se je voznik avtobusa umikal v desno, k desnemu robu vozišča, je voznik osebnega avtomobila brez zaviranja čelno trčil v prednjo stran avtobusa. Voznik osebnega avtomobila je na kraju prometne nesreče umrl. Voznik avtobusa in edina potnica na avtobusu v prometni nesreči nista bila poškodovana. Odredili so sanitarno obdukcijo, ki bo ugotovila vzrok smrti pokojnega voznika. Nekatere okoliščine namreč kažejo na to, da je voznik osebnega avtomobila na nasprotno vozišče zapeljal zaradi trenutne spremembe njegovega zdravstvenega stanja.