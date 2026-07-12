38-letni slovaški turist padel s skale in se huje poškodoval

V soboto okoli 13. ure se je na reki Soči v bližini Trnovega ob Soči zgodila nesreča med organiziranim raftingom. Poškodoval se je 38-letni državljan Slovaške, ki je bil del skupine šestih udeležencev spusta od vstopnega mesta Srpenica 1 do izstopnega mesta Trnovo 1.

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je spust po Soči organiziralo slovaško podjetje, skupino pa je vodil 42-letni vodnik, prav tako državljan Slovaške. Med plovbo so se ustavili pri skali Manhattan, priljubljeni točki na reki, kjer se udeleženci raftingov pogosto ustavijo za skoke v vodo. Do skale zaradi zahtevnega in nedostopnega terena ni mogoče priti po kopnem, dostopna je le z reke.

Med plezanjem na skalo je 38-letniku na približno dveh metrih višine spodrsnilo. Padel je in se huje poškodoval, po prvih ugotovitvah naj bi si zlomil gleženj.

Poškodovanega so preostali udeleženci prenesli do rafta in ga po reki prepeljali do izstopnega mesta Trnovo 1, kjer so ga prevzeli reševalci Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin. Po oskrbi na kraju so ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Pri reševanju so pomagali tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kobarid.

Policisti so po opravljenem ogledu in zbranih obvestilih ugotovili, da v dogodku ni bilo znakov kaznivega dejanja, prav tako pa je bila izključena tuja krivda. O vseh ugotovljenih okoliščinah bodo pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.