Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

38-letni slovaški turist padel s skale in se huje poškodoval

Nova Gorica, 12. 07. 2026 15.29 pred 52 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.H.
Reka Soča

Na reki Soči se je med organiziranim raftingom huje poškodoval 38-letni državljan Slovaške. Nesreča se je zgodila pri znameniti skali Manhattan, kjer je moškemu med plezanjem spodrsnilo in je padel z okoli dveh metrov višine.

V soboto okoli 13. ure se je na reki Soči v bližini Trnovega ob Soči zgodila nesreča med organiziranim raftingom. Poškodoval se je 38-letni državljan Slovaške, ki je bil del skupine šestih udeležencev spusta od vstopnega mesta Srpenica 1 do izstopnega mesta Trnovo 1.

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je spust po Soči organiziralo slovaško podjetje, skupino pa je vodil 42-letni vodnik, prav tako državljan Slovaške. Med plovbo so se ustavili pri skali Manhattan, priljubljeni točki na reki, kjer se udeleženci raftingov pogosto ustavijo za skoke v vodo. Do skale zaradi zahtevnega in nedostopnega terena ni mogoče priti po kopnem, dostopna je le z reke.

Med plezanjem na skalo je 38-letniku na približno dveh metrih višine spodrsnilo. Padel je in se huje poškodoval, po prvih ugotovitvah naj bi si zlomil gleženj.

Poškodovanega so preostali udeleženci prenesli do rafta in ga po reki prepeljali do izstopnega mesta Trnovo 1, kjer so ga prevzeli reševalci Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin. Po oskrbi na kraju so ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Pri reševanju so pomagali tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kobarid.

Policisti so po opravljenem ogledu in zbranih obvestilih ugotovili, da v dogodku ni bilo znakov kaznivega dejanja, prav tako pa je bila izključena tuja krivda. O vseh ugotovljenih okoliščinah bodo pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

rafting soča nesreča padec

Ugrabil voznika, ukradel kombi, napadel policista in zadrževal talca

24ur.com 38-letniku zdrsnilo na zasneženem in poledenelem terenu
24ur.com Gorska nesreča na Tolminskem: po 160-metrskem padcu podlegel poškodbam
24ur.com Med plezanjem se mu je odtrgala skala, padel 15 metrov v globino
24ur.com Hrvaškemu pohodniku na 1900 metrih zdrsnilo, padel je v globino
24ur.com Belgijski pohodnik zdrsnil in padel 150 metrov v globino
24ur.com Pohodnik na območju Prisojnika zgrmel 20 metrov v dolino in se huje poškodoval
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Petur
12. 07. 2026 16.31
vsako leto po dva..in po dva motorista...
Odgovori
0 0
polnjenapaprika
12. 07. 2026 15.57
po neuradnih a zanesljivih informacijah mu je svizec zažvižgal iz neposredne bližine nakar je Sergio padel dol na skale. WWF izvaja vse ukrepe za izsleditev svizca
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
Ronaldo se je zaradi svoje frizure opravičil vsem mamam in očetom
7 vrst sadja, ki bi ga morale jesti v nosečnosti
7 vrst sadja, ki bi ga morale jesti v nosečnosti
Otrok v vodi ne kriči: znaki tihega utapljanja, ki jih mora poznati vsak starš
Otrok v vodi ne kriči: znaki tihega utapljanja, ki jih mora poznati vsak starš
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
zadovoljna
Portal
Takšne poljube Kate in Williama redko vidimo
Tedenski horoskop: Ovni bodo polni energije, škorpijoni bodo pokazali nežnejšo plat
Tedenski horoskop: Ovni bodo polni energije, škorpijoni bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Ribe iščejo notranji mir, vodnarji so polni idej
Dnevni horoskop: Ribe iščejo notranji mir, vodnarji so polni idej
Dva obraza princa Harryja: na odru navdušil, na sodišču doživel hud poraz
Dva obraza princa Harryja: na odru navdušil, na sodišču doživel hud poraz
vizita
Portal
Zdravniki opozarjajo: teh 7 sprememb po 40. letu ne pripisujte samo staranju
Mit o ciljanem hujšanju: Zakaj vadba za trebušne mišice ne zadošča
Mit o ciljanem hujšanju: Zakaj vadba za trebušne mišice ne zadošča
Zaprtje po 50. letu? Gastroenterologi svetujejo tri preproste spremembe
Zaprtje po 50. letu? Gastroenterologi svetujejo tri preproste spremembe
Sonce in tetovaže: kako jih zaščititi pred bledenjem in poškodbami
Sonce in tetovaže: kako jih zaščititi pred bledenjem in poškodbami
cekin
Portal
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
moskisvet
Portal
Ljubezenska pravljica trajala le tri leta
Država, kjer so bili dvoboji s pištolami zakoniti vse do leta 1992
Država, kjer so bili dvoboji s pištolami zakoniti vse do leta 1992
To je moški, ki je po DiCapriu osvojil srce Camile Morrone
To je moški, ki je po DiCapriu osvojil srce Camile Morrone
Ženske, ki so zaslužne za tehnologije, brez katerih danes ne bi šlo
Ženske, ki so zaslužne za tehnologije, brez katerih danes ne bi šlo
dominvrt
Portal
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Kako enostavno odstraniti tapete: 4 preverjene metode
Kako enostavno odstraniti tapete: 4 preverjene metode
okusno
Portal
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Poletne slane pite, ki jih lahko postrežete za kosilo, večerjo ali na pikniku
Poletne slane pite, ki jih lahko postrežete za kosilo, večerjo ali na pikniku
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
voyo
Portal
Krudovi 2
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804