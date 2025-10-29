Svetli način
Črna kronika

Nesreča med tovornim in osebnim vozilom, primorska avtocesta zaprta

Logatec, 29. 10. 2025 18.43

M.P.
Na primorski avtocesti se je med Uncem in počivališčem Lom zgodila prometna nesreča, v katero sta udeleženi tovorno in osebno vozilo. Zaradi nesreče je avtocesta v smeri Ljubljane zaprta.

Zastoj na primorski avtocesti
Zastoj na primorski avtocesti FOTO: Promet.si

Prometna nesreča, ki se je zgodila med Uncem in počivališčem Lom, je ustavila promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane. Na območju nastaja daljši zastoj.

Prometno-informacijski center voznikom osebnih vozil svetuje obvoz po cestah Postojna–Planina–Logatec in Unec–Laze–Logatec.

Kot so nam potrdili na Policijski upravi Ljubljana, sta v nesreči udeleženi tovorno in osebno vozilo.

abcde1234
29. 10. 2025 19.01
Vešina nesreč pri nas se zgodi na Primorski avtocesti. Narod rine na Obalo, pol pa se pijani vračajo.
Brus123
29. 10. 2025 19.00
+1
Spravite že kamione s cest na železnico, to ni več normalno!!
Celjan78
29. 10. 2025 18.53
-4
a bo Golob kriv?
jedupančpil
29. 10. 2025 18.56
+2
zna bit da jeJanez
Vera in Bog
29. 10. 2025 19.00
Golob bolj kot Janez
