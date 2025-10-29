Nesreča med tovornim in osebnim vozilom, primorska avtocesta zaprta

Prometna nesreča, ki se je zgodila med Uncem in počivališčem Lom, je ustavila promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane. Na območju nastaja daljši zastoj.
Prometno-informacijski center voznikom osebnih vozil svetuje obvoz po cestah Postojna–Planina–Logatec in Unec–Laze–Logatec.
Kot so nam potrdili na Policijski upravi Ljubljana, sta v nesreči udeleženi tovorno in osebno vozilo.
