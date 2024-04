Nesreča mladoletnih mopedistov in traktorista; ugotavljajo, kdo je vozil

Včeraj popoldan, okoli 17.30, so bili policisti obveščeni o prometni nesreči s telesnimi poškodbami na lokalni cesti v okolici Ptuja, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Udeleženi sta bili dve vozili, traktor in moped. Voznik traktorja je bil mladoleten, tudi na mopedu sta se vozila dva mladoletnika.

"Zaenkrat neznani mladoletni voznik mopeda je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad mopedom in trčil v traktorista, pri tem sta mladoletnika na mopedu padla po vozišču in se huje telesno poškodovala," so pojasnili. Njuno življenje sicer ni ogroženo, sta pa bila prepeljana v ptujsko bolnišnico.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil v smislu ugotovitve voznika mopeda.