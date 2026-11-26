Nesreča se je zgodila ob 0.22 na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, in sicer med priključkoma Bič in Ivančna Gorica.

Na kraju so posredovali gasilci Gasilske brigade Ljubljana, PGD Stična in PGD Trebnje. Zavarovali so kraj dogodka, odklopili akumulator in pregledali okolico, a lastnika vozila niso našli, v svojem poročilu navaja Uprava za zaščito in reševanje.

S PU Ljubljana so nam kasneje sporočili, da se je nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik, zgodila zaradi neprilagojene hitrosti. Zoper voznika policisti vodijo postopek o prekršku.