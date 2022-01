Nesreča na cesti Škofljica–Turjak je bila za udeleženca usodna

V torek zvečer se je na območju Policijske uprave Ljubljana zgodila prometna nesreča, ki je terjala smrtno žrtev. Po prvih podatkih sta trčili osebni vozili, nesreča pa se je zgodila na regionalni cesti Škofljica–Turjak, pri naselju Gradišče nad Pijavo Gorico. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so reševalci oskrbeli dve poškodovani osebi. Ena je utrpela lažje poškodbe in so jo prepeljali v ljubljanski klinični center, druga pa je na kraju dogodka poškodbam podlegla.

Nesreča se je zgodila ob 20.09. Poleg ljubljanskih in ribniških reševalcev so bili na kraju dogodka prisotni tudi policisti, gasilci ljubljanske gasilske brigade pa so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih ter posuli razlite motorne tekočine.