Nesreča na gradbišču: stroj padel na bližnjo stavbo, v kateri je bilo več oseb

Včeraj okoli 14. ure so bili policisti obveščeni o dogodku, v katerem je na območju Viča pri opravljanju gradbenih del prišlo do ogrožanja varnosti ljudi in premoženja.

Po do sedaj zbranih obvestilih se je pri dvigovanju gradbenega materiala prevrnil delovni stroj – dvigalo, tako da je padel na bližnjo stavbo, v kateri se je nahajalo več oseb. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo je za več tisoč evrov škode.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. Obveščen je bil tudi delovni inšpektor. O vseh okoliščinah in ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.