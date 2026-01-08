Nesreča na Kopah, smučarja odpeljal helikopter

Policisti so obravnavali smučarsko nesrečo, ki se je zgodila na Kopah. Smučar, ki je smučal po zaprtem delu smučišča, je padel in se poškodoval, na pomoč so poklicali helikopter, je sporočila predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin.

"Do nesreč na smučiščih pogosto prihaja prav pri smučanju izven urejenih prog in nato z nenadnim in nevarnim vračanjem nazaj na progo, s smučanjem po vlečni poti vlečne naprave in s smučanjem po zaprtem smučišču," je dodala.

Smučarje in vse druge uporabnike smučišč ob tem opozarja, naj na smučiščih ravnajo v skladu s pravili FIS, z navodili o redu in varnosti na smučišču ter z označbami na smučišču. Način smučanja pa naj prilagodijo znanju, zahtevnosti proge in razmeram na smučišču.