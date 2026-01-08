Naslovnica
Črna kronika

Nesreča na Kopah, smučarja odpeljal helikopter

Celje, 08. 01. 2026 09.41 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Smučar

Na Kopah se je ponesrečil smučar, ki je vozil po zaprtem delu smučišča in padel. Poškodovanca je v UKC Maribor prepeljal helikopter, tuja krivda je izključena.

Kope
Kope
FOTO: Shutterstock

Policisti so obravnavali smučarsko nesrečo, ki se je zgodila na Kopah. Smučar, ki je smučal po zaprtem delu smučišča, je padel in se poškodoval, na pomoč so poklicali helikopter, je sporočila predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin.

"Do nesreč na smučiščih pogosto prihaja prav pri smučanju izven urejenih prog in nato z nenadnim in nevarnim vračanjem nazaj na progo, s smučanjem po vlečni poti vlečne naprave in s smučanjem po zaprtem smučišču," je dodala.

Smučarje in vse druge uporabnike smučišč ob tem opozarja, naj na smučiščih ravnajo v skladu s pravili FIS, z navodili o redu in varnosti na smučišču ter z označbami na smučišču. Način smučanja pa naj prilagodijo znanju, zahtevnosti proge in razmeram na smučišču.



