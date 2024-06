Nesreča na Krasu: jelen se je zagozdil v vetrobranskem steklu kombija

Žival naj bi prišla tako hitro, da se voznik sploh ni uspel odzvati; zagledal je veliko senco, nato pa je v hipu začutil močan pok v vetrobransko steklo. Sunkovito je pohodil zavoro, le nekaj centimetrov od sebe pa zagledal zadnjico odraslega jelena. Ta je bil tako težak, da je prebil steklo in s hrbtom pristal na sovoznikovem sedežu. Nekaj časa je žival obnemoglo ležala v razbitinah, nato pa počasi prišla k sebi in se panično skušala rešiti. Jelen je še pred prihodom policistov stekel v gozd.

Po poročanju Večera je 43-letnik iz Hrušice na Gorenjskem od Dutovelj peljal mimo Krajne vasi in v bližino križišča za Pliskovico in Kosovelje, ki mu domačini pravijo Narivnik. Okoli pol osmih zjutraj pa je tam z njegove desne strani na cesto nenadoma pritekel velik jelen.

Voznik je nemudoma poklical na pomoč, poleg policistov pa so bili o nesreči obveščeni tudi komenski lovci. Kot je predsednik lovske družine Dolce iz Komna Aleš Plesničar povedal za Večer, je takoj poklical proste kolege in začel akcijo. V dobri uri je na kraj prihitel tudi vodnik psa krvosledca Slavko Vidmar iz vipavske družine. Pes je po krvavem steklu in sedežih v kombiju takoj zaznal sled in jelena so hitro našli.

Po besedah Plesničarja so jelena našli približno 700 metrov stran od kraja nesreče. Takoj so ocenili, da so poškodbe tako hude, da ne bo preživel, saj tudi ni skušal zbežati, ko so ga našli. Lovci so ga nato odpeljali v hladilnico lovske koče in po pregledu kadavra ugotovili, da je imel hude notranje krvavitve, med drugim tudi predrta pljuča. Plesničar je za časnik pojasnil še, da s takšnimi poškodbami jelen ne bi preživel niti dva dni in da bi počasi poginjal v hudih mukah.

Šlo naj bi sicer za odraslega, najmanj šest let starega jelena.