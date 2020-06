Nesreča na Litijski cesti: voznik izsilil prednost in trčil v avtobus

Včeraj smo poročali o prometni nesreči na Litijski cesti v Ljubljani. Kot so danes sporočili s PU Ljubljana, je 37-letni voznik osebnega vozila vozil po Litijski cesti proti središču mesta in na nadvozu nad avtocesto zavijal levo proti avtocesti. Pri zavijanju ni upošteval prednosti voznika avtobusa, ki je v tem času pravilno pripeljal iz smeri središča mesta proti Sostrem.

Osebno vozilo je po trku odbilo, še enkrat je priletelo nazaj v avtobus, zatem pa med avtobusom in drogom semaforja tudi obstalo. V nesreči sta se oba voznika lažje poškodovala, trije sopotniki v osebnem vozilu pa so huje poškodovani in so jih iz vozila rešili gasilci s tehničnim posegom.