Nesreča na ljubljanski severni obvoznici ovira promet

Uprava RS za zaščito in reševanje na spletu poroča, da se je nesreča zgodila ob 14.47.

Zaradi nesreče je nastal daljši zastoj – trenutno je dolg dobrih šest kilometrov.

Prometna nesreča se je zgodila tudi na glavni cesti Ljubljana–Kočevje – promet je pri Žlebiču urejen izmenično enosmerno. Na regionalni cesti Kamnik–Domžale pa je zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno pri Kamniku, poroča Prometno-informacijski center.

Gneča in zastoji so sicer na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, na ljubljanski južni obvoznici pred razcepom Malence iz smeri Rudnika proti Golovcu ter na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.