Nesreča na primorski avtocesti proti Ljubljani, nastal zastoj

Prometna nesreča se je zgodila tudi na štajerski avtocesti. Ob 5.32 sta trčili osebno in tovorno vozilo pri počivališču Lukovica v smeri Maribora. Posredovali so gasilci CZR Domžale, ki so do prihoda policije in Darsa zavarovali kraj dogodka in cestišče posuli z vpojnim sredstvom. V nesreči je bila lažje poškodovana ena oseba.