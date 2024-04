Nesreča na viaduktu Črni Kal: 41-letni voznik kombija je lažje poškodovan

Policisti so bili o prometni nesreči na avtocesti v smeri proti Ljubljani obveščeni ob 17.25.

Na kraju so ugotovili, da se je na viaduktu Črni Kal zaradi okvare ustavil 61-letni voznik tovornega vozila s polpriklopnikom. Vanj je nato trčil 41-letni voznik kombija iz okolice Materije. Pri tem so deli kombija odleteli in padli na osebni avtomobil državljana Srbije, zatem pa je kombi udaril v še v osebni avtomobil državljana Avstrije.

Voznika kombija so odpeljali v SB Izola, kjer so ugotovili, da ima lažje poškodbe. Dobil bo plačilni nalog zaradi neprilagojene hitrosti.

Promet je bil ponovno sproščen ob 22.09, torej skoraj pet ur kasneje.