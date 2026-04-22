Zaradi posledic hude prometne nesreče umrla kolesarka

Kot smo poročali v nedeljo, se je v križišču Virske ceste in Tkalske ulice na Viru pri Domžalah zgodila huda prometna nesreča.

V njej sta bila udeležena kolesarka in voznik osebnega avtomobila znamke BMW 5 20 Touring. Kolesarka se je pri tem huje poškodovala, njeno življenje pa je bilo ogroženo.

Na kraju prometne nesreče se je ustavilo več oseb, ki so nudile pomoč udeleženima, policisti pa so zaradi razjasnitve vseh dejstev in okoliščin javnost prosili za koristne informacije.

Danes so s PU Ljubljana sporočili, da je kolesarka zaradi posledic nesreče umrla.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.