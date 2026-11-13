Nesreča na vzhodni obvoznici, cesta proti Dolenjski zaprta

Se vam ogledalo po prhanju zarosi? Rešitev se skriva v kopalniški omarici

Zunaj je globoko pod ničlo, v njihovih hišah pa prijetno toplo: v čem je skrivnost?

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