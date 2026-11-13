Kot so nam pojasnili na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, se je v prometni nesreči, ki se je zgodila nekaj pred 21. uri prevrnil osebni avtomobil. Voznik je lažje poškodovan.
Črna kronika
Nesreča na vzhodni obvoznici, cesta proti Dolenjski zaprta
Ljubljanska vzhodna obvoznica je zaprta zaradi prometne nesreče na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Dolenjski. Obvoz je možen po ljubljanski južni obvoznici preko priključka Ljubljana jug, poroča Prometno informacijski center za državne ceste.
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