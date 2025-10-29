Nesreča na Zaloški v Ljubljani: umrl sopotnik v vozilu

24. 10. 2025 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Zaloški cesti v Ljubljani, kjer je voznica pri zavijanju levo v križišču odvzela prednost vozniku, ki je pripeljal nasproti.

V nesreči sta bila po prvih podatkih voznica in sopotnik v njenem vozilu lažje poškodovana in odpeljana v UBKC, kjer sta ostala na zdravljenju. Včeraj so bili ljubljanski policisti obveščeni, da je domnevno za posledicami poškodb umrl 87-letni sopotnik. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.