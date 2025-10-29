Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Nesreča na Zaloški v Ljubljani: umrl sopotnik v vozilu

Ljubljana, 29. 10. 2025 08.21 | Posodobljeno pred 51 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
0

Po prometni nesreči, ki se je zgodila pretekli teden na Zaloški cesti v Ljubljani, je za posledicami poškodb umrl 87-letni sopotnik. Nesreča se je zgodila, ko je voznica pri zavijanju levo odvzela prednost nasproti vozečemu vozilu. Policija še zbira obvestila o vseh okoliščinah dogodka.

24. 10. 2025 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Zaloški cesti v Ljubljani, kjer je voznica pri zavijanju levo v križišču odvzela prednost vozniku, ki je pripeljal nasproti. 

Razbito steklo na cesti
Razbito steklo na cesti FOTO: Shutterstock

V nesreči sta bila po prvih podatkih voznica in sopotnik v njenem vozilu lažje poškodovana in odpeljana v UBKC, kjer sta ostala na zdravljenju. Včeraj so bili ljubljanski policisti obveščeni, da je domnevno za posledicami poškodb umrl 87-letni sopotnik. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

prometna nesreča Zaloška cesta Ljubljana smrtna nesreča sopotnik
Naslednji članek

Izdala bančne podatke, spletni goljuf pa jima je ukradel 73.000 evrov

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330