Nesreča na železniških tirih: 43-letni voznik hudo poškodovan

Včeraj nekaj po 10. uri so bili policisti obveščeni o nesreči na železniških tirih v kraju Zidani Most na območju Trebnjega. Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 43-letni voznik osebnega avtomobila pripeljal iz smeri Trebnjega in zapeljal na prehod ceste čez železniško progo v trenutku, ko je iz smeri Trebnjega pripeljal potniški vlak. Hudo poškodovanega 43-letnega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper njega bodo policisti zaradi kršitve cestno-prometnih predpisov uvedli prekrškovni postopek, so sporočili s PU Novo mesto.