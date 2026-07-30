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Črna kronika

Nesreča pod toboganom v Moravskih Toplicah: otrok hudo poškodovan

Murska Sobota, 30. 07. 2026 12.56 pred 1 uro 1 min branja 29

Avtor:
D.L.
Ko morsko vodo zamenja bazenska

Na kopališču v Moravskih Toplicah se je poškodoval otrok. Kot so sporočili s policije, je zaplaval proti iztočnemu delu tobogana, ko je po njem drsela druga oseba. V trčenju je utrpel hude telesne poškodbe, njegovo življenje pa ni ogroženo.

Vodni tobogan
Vodni tobogan
FOTO: Shutterstock

Policijo so o nesreči v torek okoli 12. ure obvestili z urgentnega centra murskosoboške bolnišnice, je sporočila predstavnica tamkajšnje policijske uprave Suzana Rauš.

"Z doslej zbranimi obvestili in ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da se je otrok nahajal v bazenu s tobogani. V trenutku, ko je po toboganu drsela druga oseba, je otrok zaplaval proti iztočnemu delu tobogana, kjer je prišlo do trčenja. Otrok je v dogodku utrpel hude telesne poškodbe in bil odpeljan v bolnišnico ter ni v življenjski nevarnosti," je zapisala.

Dodala je, da dosedanje ugotovitve ne kažejo, da bi se poškodba zgodila zaradi storitve kaznivega dejanja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah pa bo po zaključku preiskave obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo.

Na bazenih in urejenih naravnih kopališčih se je treba ravnati po določbah kopališkega reda in znakov, postavljenih na kopališču. Upoštevati je treba odredbe in navodila reševalca iz vode in druge osebe, ki je zadolžena za vzdrževanje reda na kopališču. Prav tako je treba upoštevati postavljene oznake z opozorili za kopalce.

nesreča moravske toplice tobogan otrok

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KOMENTARJI29

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morgoth
30. 07. 2026 14.08
V termah Olimia imajo v oddelku animacija zaposlena 2 črna, toliko da veste. Nas ne vidijo več!
Odgovori
+2
2 0
Ana Konda
30. 07. 2026 14.10
Tudi nas ne.
Odgovori
0 0
Colgate
30. 07. 2026 13.58
Samo, da ni kot v banana državi Italiji kjer bazeni utapljajo otroke
Odgovori
-1
1 2
Houdre
30. 07. 2026 13.32
Pa Soroš je obiskal 8…..c a ne
Odgovori
+6
7 1
Morgoth
30. 07. 2026 14.01
O tem se ne sme pisat. 🤫
Odgovori
+2
2 0
Vlahek
30. 07. 2026 13.28
Zelo pomembna novica
Odgovori
+0
2 2
asdfghjklč
30. 07. 2026 14.10
je ... tudi poučna za take, ki ne vejo kako se obnašati v okolici toboganov.
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
30. 07. 2026 13.17
Ne razumem, kdo je storil kaznivo dejanje? Kvečjemu otrok. Starši otroka niso poučili, da tam, kjer je bil, nima kaj iskati.
Odgovori
+9
13 4
bazilika555
30. 07. 2026 13.35
kdor ima otroka, dobro ve, kako je to...otrok pa tudi ne zmore vsega dojeti, oziroma predvideti kot nevarnost. ja, sicer sploh ne bi bilo nesreč...
Odgovori
+0
3 3
Bebo2
30. 07. 2026 13.14
Klasika, ne gledajo nič okoli sebe. No si bo pa vsaj za drugič zapolnil.
Odgovori
+5
8 3
Sandokkan
30. 07. 2026 13.12
Slovenia je res afriska EU! Na vseh podrocjih.
Odgovori
-10
6 16
Prelepa Soča
30. 07. 2026 13.19
Sandokkan, odkar vas je toliko prilezlo k nam v SLO, imamo pa take težave, pač niste socializirani, kaj šele vaši otroci, ki nimajo vzgleda, kako se je potrebno obnašati. Ti si tipičen primer takega obnašanja brez vzgleda.
Odgovori
+11
13 2
Sandokkan
30. 07. 2026 13.28
Nikoli zivel v greznici Sloveniji in nikoli ne bom. A se nisi ze dovolj osmesil? :))))
Odgovori
-11
1 12
Hugh_Mungus
30. 07. 2026 13.50
V katerem raju pa ti živiš? In kako se ti ljubi brati in komentirati novice o greznici? :)
Odgovori
+7
7 0
Colgate
30. 07. 2026 13.58
@hugh on je trol, ne jemlji ga resno
Odgovori
+3
4 1
Prelepa Soča
30. 07. 2026 14.02
Sandokkan, smešiš se edino ti, s svojimi žaljivkami ste daleč najmočnejši samo vi iz bivše juge, ne moreš tega skriti, čeprav bi želel. Res si bogi, predvsem, ker se sramuješ svoje greznice.
Odgovori
+4
4 0
SpamEx
30. 07. 2026 13.12
Moj sosed pa se je urezal z nožem ko je rezal salamo
Odgovori
+4
7 3
bazilika555
30. 07. 2026 13.38
kriv je predsednik vlade, eden ali drugi! In seveda, EU!!!
Odgovori
+3
5 2
OutlawJJ
30. 07. 2026 13.56
Janša je kriv
Odgovori
-3
0 3
SpamEx
30. 07. 2026 13.12
zakaj je to novica?
Odgovori
+3
6 3
Robi333
30. 07. 2026 13.15
Zato, da kdo vidi, da se take stvari lahko zgodijo, če ne paziš in če ne spoštuješ pravil ob toboganih.
Odgovori
+3
5 2
alien number 9
30. 07. 2026 13.11
ja če bi starši mal bolj pazili na otroke in jim razložili kje so nevarnosti, takih naslovov najbrž ne bi brali
Odgovori
+18
18 0
konec_oderuških_davkov
30. 07. 2026 13.09
bi morali malo v italiji pogledat, tam ni mesta ali dela tobogana kjer nebi bil reševalec iz vode.... izjemno stroga pravila, na enem delu bazena jih je bilo 9. noro ko to vidiš.
Odgovori
+11
13 2
OutlawJJ
30. 07. 2026 13.36
Kdo pa bo placal toliko resevalcev in kdo bo delal ta posel ce so vsi na 1000€ netto
Odgovori
+1
2 1
bazilika555
30. 07. 2026 13.38
dobro, da te imamo, da nar razsvetliš...
Odgovori
+0
1 1
CelyCely
30. 07. 2026 13.09
Kje so časi, ko se zaradi takih stvari ni težilo kopališču? Nerealno je pričakovati, da se da narediti vsako aktivnost 100% varno.
Odgovori
+10
12 2
Tinika1
30. 07. 2026 13.09
po domače: smrkavc ni glede okol sebe, krivi bojo vsi drugi razn staršev.
Odgovori
+25
25 0
Tinika1
30. 07. 2026 13.09
*gledal
Odgovori
+6
6 0
SpamEx
30. 07. 2026 13.22
pa dobr tudi starši niso supermani
Odgovori
+3
3 0
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