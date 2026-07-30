Nesreča pod toboganom v Moravskih Toplicah: otrok hudo poškodovan

Policijo so o nesreči v torek okoli 12. ure obvestili z urgentnega centra murskosoboške bolnišnice, je sporočila predstavnica tamkajšnje policijske uprave Suzana Rauš.

"Z doslej zbranimi obvestili in ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da se je otrok nahajal v bazenu s tobogani. V trenutku, ko je po toboganu drsela druga oseba, je otrok zaplaval proti iztočnemu delu tobogana, kjer je prišlo do trčenja. Otrok je v dogodku utrpel hude telesne poškodbe in bil odpeljan v bolnišnico ter ni v življenjski nevarnosti," je zapisala.

Dodala je, da dosedanje ugotovitve ne kažejo, da bi se poškodba zgodila zaradi storitve kaznivega dejanja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah pa bo po zaključku preiskave obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo.