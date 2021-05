Nesreča pri Celju: voznik tovornjaka umrl pri trčenju v stoječo kolono vozil

Na štajerski avtocesti, pri Celju, v smeri proti Mariboru se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl tuj voznik tovornega vozila. Po prvih informacijah celjskih policistov je trčil v pred seboj stoječo kolono vozil.

Avtocesta je na tem odseku (med priključkoma Celje center in Dramlje) v celoti zaprta. Nastal je daljši, skoraj že 12-kilometrski zastoj. Prometno-informacijski center za osebna vozila priporoča izvoz Celje - center in vožnjo po regionalni cesti skozi Vojnik do Slovenskih Konjic. Zastoju se je možno izogniti tudi po cesti Celje–Proseniško–Dole–priključek Dramlje ali Celje–Štore–Šentjur–priključek Dramlje. Krajši zastoj sicer nastaja tudi na vzporedni regionalni cesti Medlog–Celje.