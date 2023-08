Nesreča pri delu: traktor se je prevrnil, voznik na kraju umrl

V sredo se je pri delu smrtno ponesrečil 65-letnik iz okolice Šentjerneja. Kot so sporočili s Policije, je moški z dvokolesnim traktorjem in škropilnico peljal po klancu navzgor, ko je izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil.

Novomeški policisti so včeraj okoli 14.30 ure obravnavali hudo na območju Šentjerneja. V kraju loka se je namreč med delom na motokultivatorju smrtno ponesrečil 65-letnik. Po prvih ugotovitvah je z dvokolesnim traktorjem, na katerega je bila pripeta škropilnica, peljal po klancu navzgor, ko je nenadoma zapeljal izven kolovozne poti. Medtem je izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo, o ugotovitvah pa bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.