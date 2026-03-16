Nesreča pri gradnji kanalizacije, delavec huje poškodovan

V soboto se je na gradbišču na območju naselja Batuje zgodila delovna nezgoda, v kateri se je huje poškodoval 39-letni delavec ene izmed gospodarskih družb, je sporočil predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnik.

Nesreča se je zgodila v bližini ene izmed stanovanjskih hiš med gradnjo kanalizacije. Po prvih podatkih se je na delavca v izkopani jami usul približno kubični meter zemlje oziroma ilovice.

Hudo poškodovanega delavca so zdravniško oskrbeli v šempetrski bolnišnici.

Policija okoliščine delovne nezgode preiskuje v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti. O nezgodi so obvestili tudi preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko ter pristojno delovno inšpekcijsko službo.