Nesreča pri gradnji kanalizacije, delavec huje poškodovan

V soboto se je na gradbišču na območju naselja Batuje zgodila delovna nezgoda, v kateri se je huje poškodoval 39-letni delavec ene izmed gospodarskih družb, je sporočil predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnik.
Nesreča se je zgodila v bližini ene izmed stanovanjskih hiš med gradnjo kanalizacije. Po prvih podatkih se je na delavca v izkopani jami usul približno kubični meter zemlje oziroma ilovice.
Hudo poškodovanega delavca so zdravniško oskrbeli v šempetrski bolnišnici.
Policija okoliščine delovne nezgode preiskuje v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti. O nezgodi so obvestili tudi preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko ter pristojno delovno inšpekcijsko službo.
