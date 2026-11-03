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Črna kronika

Nesreča pri nakladanju hlodovine: 37-letnik umrl zaradi električnega udara

Pijava Gorica, 03. 11. 2026 07.44 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Hlodovina

Na območju Pijave Gorice se je pri delu v gozdu zgodila nesreča, v kateri je med nakladanjem hlodovine zaradi električnega udara umrl 37-letni moški. Policija okoliščine še preverja.

S PU Ljubljana so sporočili, da so bili policisti včeraj okoli 16. ure obveščeni o nesreči pri delu v gozdu na območju Pijave Gorice, v kateri je umrl 37-letni moški.

Po do zdaj znanih podatkih je moški nakladal hlodovino na tovornjak. Med delom je prišlo do električnega udara, zaradi katerega se je tako hudo poškodoval, da je na kraju dogodka umrl.

Delo v gozdu
Delo v gozdu
FOTO: Shutterstock

Kot so sporočili policsti, je moški po prvih podatkih v času nesreče nakladanje opravljal sam.

Na kraju dogodka so opravili ogled, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjanjem vseh okoliščin. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

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Pijava Gorica električni udar PU Ljubljana nesreča

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