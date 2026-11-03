Nesreča pri nakladanju hlodovine: 37-letnik umrl zaradi električnega udara

S PU Ljubljana so sporočili, da so bili policisti včeraj okoli 16. ure obveščeni o nesreči pri delu v gozdu na območju Pijave Gorice, v kateri je umrl 37-letni moški.

Po do zdaj znanih podatkih je moški nakladal hlodovino na tovornjak. Med delom je prišlo do električnega udara, zaradi katerega se je tako hudo poškodoval, da je na kraju dogodka umrl.