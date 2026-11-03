Nesreča pri nakladanju hlodovine: 37-letnik umrl zaradi električnega udara

S PU Ljubljana so sporočili, da so bili policisti včeraj okoli 16. ure obveščeni o nesreči pri delu v gozdu na območju Pijave Gorice, v kateri je umrl 37-letni moški.
Po do zdaj znanih podatkih je moški nakladal hlodovino na tovornjak. Med delom je prišlo do električnega udara, zaradi katerega se je tako hudo poškodoval, da je na kraju dogodka umrl.
Kot so sporočili policsti, je moški po prvih podatkih v času nesreče nakladanje opravljal sam.
Na kraju dogodka so opravili ogled, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjanjem vseh okoliščin. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.