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Črna kronika

Nesreča pri raftanju na Soči: 37-letnik s helikopterjem v bolnišnico

Nova Gorica, 12. 08. 2026 15.23 pred 11 urami 2 min branja 10

Avtor:
A.K.
Soča

V bližini Trnovega ob Soči se je včeraj pri organiziranem raftanju huje poškodoval 37-letni državljan Avstrije. Zaradi zahtevnega terena ga je s kraja nesreče rešila dežurna ekipa GRS, helikopter pa ga je prepeljal v bolnišnico.

Včeraj, 11. avgusta ob 17.53, so bili policisti iz Nove Gorice obveščeni, da se je v bližini naselja Trnovo ob Soči v občini Kobarid med organiziranim raftanjem po reki Soči poškodoval 37-letni državljan Avstrije. Policisti so ugotovili, da se je 37-letni Avstrijec udeležil organiziranega spusta z raftom, ki ga je vodil 36-letni vodnik, državljan Čila.

Soča
Soča
FOTO: PU Nova Gorica

Med plovbo po reki so se udeleženci ustavili na predelu, kjer se nahaja skala, imenovana Manhattan. Gre za območje rečnega spusta, do katerega zaradi zahtevnega in nedostopnega terena ni mogoče dostopati po kopnem, temveč le po vodi. 37-letni udeleženec je kot drugi skočil v reko, vendar je kljub navodilom vodnika nepravilno pristal v vodi in se pri tem poškodoval.

Na kraju so ga oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin, nato pa so ga prevzeli člani dežurne ekipe za reševanje v gorah GRS z Brnika. Poškodovanega so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice. Pri reševanju so policistom in reševalcem pomagali tudi gasilci PGD Srpenica. Policisti so na podlagi vseh ugotovljenih dejstev tujo krivdo izključili in bodo o ugotovitvah seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Previdno pri aktivnostih na vodi – policisti PU Nova Gorica opozarjajo, da je treba pri raftanju in drugih športnih aktivnostih na vodi dosledno upoštevati navodila vodnikov ter uporabljati predpisano oziroma ustrezno zaščitno opremo. Posebej previdni moramo biti pri skakanju v vodo, saj lahko zaradi nepoznavanja terena, globine in podvodnih ovir pride do hudih poškodb. V reki Soči so razmere lahko zahtevne in se hitro spreminjajo, zato naj udeleženci vedno ravnajo odgovorno in svoje aktivnosti prilagodijo razmeram ter lastnim sposobnostim, še svetujejo.

Soča raftanje nesreča reševanje policija

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KOMENTARJI10

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anonimcek
12. 08. 2026 21.54
Kdo pa bo zdaj plačal ta helikopterski špas?
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0 0
kivzfccz
12. 08. 2026 21.31
Kaj imajo tujci za voditi po naših vodah??
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0 0
wsharky
12. 08. 2026 16.11
v avstriji bi za prevoz plačal vsaj 7.000 eur, v sloveniji pa brezplačno
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+0
4 4
galeon
12. 08. 2026 20.17
Zato pa naj se ne pritožujejo nad delom.
Odgovori
0 0
Uporabnik1531208
12. 08. 2026 15.58
Bogi policaji, reševalci, zdravniki... imajo cel kup nepotrebnega dela. A poleti se vsem mal utrga? Eni norijo po hribih, cesti, jih odnese s čolnčki, supi, eni skačejo v vodo brez pomislekov... Ja ja, sej vem, da boste rekli, da sem kavčar, vsaj dela nima noben z mano, ane.
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+7
7 0
Misika1967
12. 08. 2026 17.15
Ja pa kar precej debel verjetno.
Odgovori
-1
1 2
Dr Dre
12. 08. 2026 15.48
Dobro, da za te helijopterske izlete tujcev v 🇸🇮 plačamo davkoplačevalci. Med tem podoben hec v Avstrijibstane čez 7000€, 18 min z helikopterjem.. Sosedaj je to doživela..
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+2
5 3
Misika1967
12. 08. 2026 15.53
Tudi Avstrijec bo placal,krije to njihovo zavarovanje. Cloveku se pomaga upam da ti ne dozivis takega izleta.
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+1
5 4
gggg1
12. 08. 2026 15.56
@Musika: ni vprašanje, če se pomaga ali ne, jasno da se pomaga. Vprašanje je, zakaj se ne plačuje posegov, kadar je vzrok neupoštevanje navodil.
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+3
4 1
Misika1967
12. 08. 2026 17.17
Sem napisala da njihovo zavarovanje placa!!! Mi si moramo posebaj placat avstrici pa imajo to v zdr.zavarovanju. iz tvojega zepa nebo sel niti cent kapiras.
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+0
1 1
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