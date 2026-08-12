Nesreča pri raftanju na Soči: 37-letnik s helikopterjem v bolnišnico

Včeraj, 11. avgusta ob 17.53, so bili policisti iz Nove Gorice obveščeni, da se je v bližini naselja Trnovo ob Soči v občini Kobarid med organiziranim raftanjem po reki Soči poškodoval 37-letni državljan Avstrije. Policisti so ugotovili, da se je 37-letni Avstrijec udeležil organiziranega spusta z raftom, ki ga je vodil 36-letni vodnik, državljan Čila.

Med plovbo po reki so se udeleženci ustavili na predelu, kjer se nahaja skala, imenovana Manhattan. Gre za območje rečnega spusta, do katerega zaradi zahtevnega in nedostopnega terena ni mogoče dostopati po kopnem, temveč le po vodi. 37-letni udeleženec je kot drugi skočil v reko, vendar je kljub navodilom vodnika nepravilno pristal v vodi in se pri tem poškodoval.

Na kraju so ga oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin, nato pa so ga prevzeli člani dežurne ekipe za reševanje v gorah GRS z Brnika. Poškodovanega so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice. Pri reševanju so policistom in reševalcem pomagali tudi gasilci PGD Srpenica. Policisti so na podlagi vseh ugotovljenih dejstev tujo krivdo izključili in bodo o ugotovitvah seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Previdno pri aktivnostih na vodi – policisti PU Nova Gorica opozarjajo, da je treba pri raftanju in drugih športnih aktivnostih na vodi dosledno upoštevati navodila vodnikov ter uporabljati predpisano oziroma ustrezno zaščitno opremo. Posebej previdni moramo biti pri skakanju v vodo, saj lahko zaradi nepoznavanja terena, globine in podvodnih ovir pride do hudih poškodb. V reki Soči so razmere lahko zahtevne in se hitro spreminjajo, zato naj udeleženci vedno ravnajo odgovorno in svoje aktivnosti prilagodijo razmeram ter lastnim sposobnostim, še svetujejo.