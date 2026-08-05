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Črna kronika

Nesreča pri Uncu: Policija išče voznika avtošole in očividce

Ljubljana , 05. 08. 2026 13.48 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
A.K.
Policija

Policijska postaja Cerknica preiskuje prometno nesrečo, ki se je zgodila na cesti med Uncem in Postojno. V trčenju je bil lažje poškodovan kolesar, udeležen pa je bil voznik vozila avtošole.

Policisti Policijske postaje Cerknica obravnavajo prometno nesrečo, ki se je zgodila danes okoli 9.20 na lokalni cesti Unec–Postojna, v bližini križišča za Rakov Škocjan.

Po do zdaj zbranih obvestilih sta bila v prometni nesreči udeležena kolesar in neznani voznik osebnega avtomobila, najverjetneje temno modre barve z napisom avtošola. Kolesar se je v nesreči lažje telesno poškodoval.

Avtošola
Avtošola
FOTO: Shutterstock

Na kraju prometne nesreče se je ustavil tudi neznani voznik belega osebnega avtomobila, ki je poškodovanemu kolesarju nudil prvo pomoč, nato pa kraj zapustil in odpeljal v smeri Postojne.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče policisti pozivajo omenjenega voznika belega osebnega avtomobila, da se oglasi na Policijski postaji Cerknica. Prav tako pozivajo voznika oziroma spremljevalca neznanega temno modrega vozila z napisom avtošola, naj se javi policiji.

Vse, ki bi karkoli vedeli o okoliščinah prometne nesreče ali imajo informacije, ki bi lahko pripomogle k njeni razjasnitvi, prosijo, da pokličejo Policijsko postajo Cerknica na telefonsko številko (01) 709 06 70, anonimni telefon policije 080 1200 ali številko za klice v sili 113.

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KOMENTARJI5

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96bimBo
05. 08. 2026 15.15
O kriterijih za inštuktorje raje ne komentiram. Okoli 30 let star pa krili rokami in se dere, da se ga iz avta (stoji na rdeči). Takšni koleriki ne bi smeli poučevati.
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+1
1 0
bandit1
05. 08. 2026 15.13
Če je bila Avtošola gre za lažno avtošolo. Na vozlih po novem piše Šola vožnje.
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-1
0 1
96bimBo
05. 08. 2026 15.17
Ali te obstajajo?
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0 0
HUSO BOSS
05. 08. 2026 14.40
LEP VZGLED INŠTRUKTOR NI KAJ
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+2
2 0
marakeech
05. 08. 2026 14.27
Kolesarje dol s cest.
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+2
4 2
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