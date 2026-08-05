Nesreča pri Uncu: Policija išče voznika avtošole in očividce

Po do zdaj zbranih obvestilih sta bila v prometni nesreči udeležena kolesar in neznani voznik osebnega avtomobila, najverjetneje temno modre barve z napisom avtošola. Kolesar se je v nesreči lažje telesno poškodoval.

Policisti Policijske postaje Cerknica obravnavajo prometno nesrečo, ki se je zgodila danes okoli 9.20 na lokalni cesti Unec–Postojna, v bližini križišča za Rakov Škocjan.

Na kraju prometne nesreče se je ustavil tudi neznani voznik belega osebnega avtomobila, ki je poškodovanemu kolesarju nudil prvo pomoč, nato pa kraj zapustil in odpeljal v smeri Postojne.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče policisti pozivajo omenjenega voznika belega osebnega avtomobila, da se oglasi na Policijski postaji Cerknica. Prav tako pozivajo voznika oziroma spremljevalca neznanega temno modrega vozila z napisom avtošola, naj se javi policiji.

Vse, ki bi karkoli vedeli o okoliščinah prometne nesreče ali imajo informacije, ki bi lahko pripomogle k njeni razjasnitvi, prosijo, da pokličejo Policijsko postajo Cerknica na telefonsko številko (01) 709 06 70, anonimni telefon policije 080 1200 ali številko za klice v sili 113.