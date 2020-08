Nesreča pri vejkanju v dupleški gramoznici, življenje 22-letnika domnevno ogroženo

Iz Spodnjega Dupleka poročajo o nesrečnem dogodku, ki se je v tamkajšnjem Wake parku pripetil med tečajem deskanja na vodi. 22-letnega tečajnika so našli nezavestnega v vodi, približno 50 metrov od obale. Inštruktor in ena od tečajnic sta ga nemudoma pričela oživljati, na kraj so prihiteli reševalci. Po neuradnih informacijah je deskar v smrtni nevarnosti. O dogodku je bila obveščena tudi policija, ki je tujo krivdo izključila.

icon-link Nesreča v Wake parku Dooplek. FOTO: Maribor24.si

V gramozni jami v Spodnjem Dupleku, natančneje v Wake parku Dooplek, se je včeraj dopoldne zgodila nesreča, kjer so v vodi, kakšnih 50 metrov od obale, našli nezavestnega 22-letnega deskarja. Do njega je nemudoma odplaval inštruktor in ga potegnil iz vode, na pomoč so poklicali nujno medicinsko pomoč. Po neuradnih informacijah spletnega portala Maribor24 so ga prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor, 22-letnik je v smrtni nevarnosti.

icon-link Nesreča v dupleški gramoznici FOTO: Maribor24.si

Nesrečen dogodek se je zgodil na jutranjem tečaju vejkanja oziroma deskanja na vodi, nekaj pred 10. uro. "Hitrost vlečnice je bila resnično minimalna, ravno tolikšna, da lahko oseba še pluje po vodi," je za 24ur.com razložil Nejc Jurgec, operater vlečnice in inštruktor, ki je vodil tečaj. Kot pravi, tečaje izvajajo že nekaj časa in tudi tokratno skupino jim je že uspelo 'usposobiti' do te mere, da niso imeli več nobenih težav s samostojno vožnjo. Jurgeca je nato starejši možakar, ki je prišel iskat enega od tečajnikov, opozoril na 22-letnika v vodi. "Prosil me je, če lahko ustavim vlečnico, da je videti, kot da je nekaj s fantom narobe. Odplaval sem tja in ga našel nezavestnega. Odvlekel sem ga nazaj na obalo, kjer smo nemudoma pričeli z nudenjem prve pomoči, na pomoč smo poklicali reševalce. V skupini tečajnikov je bila tudi medicinska sestra, ki je pomagala pri oživljanju. Po nekaj minutah je pričel samostojno dihati, a je še vedno bil v nezavesti," razlaga Jurgec.

icon-expand Gramoznica v Spodnjem Dupleku. FOTO: Wake Park Dooplek