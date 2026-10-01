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Črna kronika

Z avtom trčil v kolesarja in peš pobegnil: voznika še vedno iščejo

Mežica, 01. 10. 2026 10.26 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Rešilec in policijski avto

Policija še vedno išče voznika, ki je zunaj Mežice trčil v kolesarja in skupaj s sovoznikom peš pobegnil s kraja. 76-letni kolesar se je v nesreči izredno hudo poškodoval, s helikopterjem so ga odpeljali v UKC Maribor.

Policija
Policija
FOTO: Shutterstock

Iskanje voznika, ki je v bližini Mežice trčil v kolesarja in pobegnil, še vedno poteka, je sporočila predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin.

Voznik osebnega vozila je vozil po regionalni cesti iz smeri Mežice proti Žerjavu. V desnem nepreglednem ovinku je zapeljal na nasprotni vozni pas, s sprednjim levim delom vozila trčil v robnik in leseno ograjo kolesarske steze ter drsel ob njej. V tistem trenutku je po nasprotnem smernem vozišču iz smeri Žerjava proti Mežici pripeljal 73-letni kolesar, v katerega je voznik trčil, je pojasnila Trbulinova.

Kolesar se je v trčenju izredno hudo poškodoval, s helikopterjem so ga odpeljali v UKC Maribor. Povzročitelj pa je peš pobegnil s kraja nesreče, ne da bi poškodovanemu nudil pomoč.

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