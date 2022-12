Nesreča s smrtnim izidom: starejša voznica nenadoma zapeljala s ceste

Kranjski policisti so bili okoli 18. ure zvečer obveščeni o nesreči starejše voznice v okolici Cerkelj na Gorenjskem. Ob prihodu na kraj nesreče so ugotovili, da je ženska z osebnim vozilom nenadoma zapeljala s ceste na travo ob vozišču.

Na kraju so bili tudi gasilci GARS Kranj in PGD Cerklje, ki so zavarovali kraj dogodka ter začeli z oživljanjem, a ni pomagalo. "Okoliščine kažejo na zdravstvene težave. V nesreči je bila udeležena sama," pa so še sporočili s PU Kranj. Odredili so tudi obdukcijo.