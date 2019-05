V trčenju vlaka in tovornjaka na severu Nemčije 11 poškodovanih

ŠALA DNEVA Arhiv

Mož: ''Daj, vstani. Poglej, kako lep dan je.''

Žena: ''Pusti me še spati, vidiš, da sem utrujena.'' Mož: ''Daj, vstani. Poglej, kako lep dan je.'' Žena: ''Pusti me pri miru, jaz bi še spala.'' Mož: ''Daj, vstani, tako lep dan je.'' Žena: ''Pa kaj me briga, kako lep dan je, jaz bi še spala ...'' Mož: ''Ampak, kaj nisi rekla, da boš nekega lepega dne odšla?!''