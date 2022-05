Nesreča v Beltincih: balon med zasilnim pristankom potrgal električne kable

Operativno komunikacijski center Policijske uprave Murska Sobota je bil okrog 18.20 obveščen, da naj bi se v naselju Beltinci zgodila nesreča s toplozračnim balonom, ki naj bi ga med letenjem zaneslo v električne kable. Na kraj so bili napoteni policisti, ki so mesto strmoglavljenja zavarovali. Policisti zbirajo obvestila in opravljajo ogled nesreče. Obveščene so bile tudi pristojne službe, in sicer služba za preiskovanje letalskih nesreč, okrožni državni tožilec in preiskovalni sodnik.

Gasilci PGD Beltinci in Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka in območje pretrganega kabla ter odstranili jeklenke iz balona.

Kot je za časnik Vestnik povedal eden od očividcev, se je balon dalj časa spuščal in dvigal, nato pa je začel hitro padati. Dva potnika sta ob udarcu košare ob tla padla iz nje. Balon pa je spet odneslo v zrak in nato med hiše, kjer se je spet začel hitro spuščati. Balonar se je medtem po reševalni vrvi varno spustil na tla, balon pa je zasilno pristal na dvorišču hiše.

V balonu so bile tri osebe, po poročanju časnika Vestnik dve odrasli osebi in en otrok, ki pa niso bile poškodovane.

Vse okoliščine nesreče pristojne službe še preverjajo, prav tako še ni jasno, kaj je botrovalo nesreči.