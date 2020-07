18-letnik prehiteval vozilo, vožnje ni prilagodil: hudo poškodovani 21-letnica in 42-letnica

Ker hitrosti in načina vožnje ni prilagodil razmeram na vozišču, je začelo njegovo vozilo zanašati in je silovito čelno trčilo v osebno vozilo, ki ga je nasproti pravilno pripeljal 49-letni voznik.

V trčenju sta se hudo poškodovali sopotnici v vozilu 49-letnega voznika, stari 21 in 42 let. Oba voznika ter 18-letni sopotnik v povzročiteljevem vozilu in 15-letna sopotnica 49-letnega voznika so lažje poškodovani. Zaradi povzročitve prometne nesreče bodo 18-letnega povzročitelja kazensko ovadili.