Nesreča na ferati na Češko kočo, policisti ugotovili poškodbo na plezalnem pasu

Ekipa za helikoptersko reševanje v gorah je z vojaškim helikopterjem ob podpori gorskih reševalcev z Jezerskega včeraj odpeljala plezalca, ki je padel na ferati na Češko kočo, je sporočil predstavnik kranjske policijske upraveBojan Kos. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je zdrsnil in se pri tem hudo telesno poškodoval.

Policisti so pri ogledu kraja in opreme ugotovili poškodbo na plezalnem pasu. Strgana je bila zanka za opremo, ki zdrži minimalno obremenitev in je namenjena nošenju plezalne opreme. Preverjanje okoliščin še poteka, je dodal Kos.

To pa ni bila edina nesreča v gorah. V alpinistični smeri na Veliko babo si je alpinistka poškodovala nogo, na Škrlatici je planinka omagala, v Bohinju pa so policisti obravnavali nesrečo plezalke, ki je padla, ko se je umikala suhi veji, ki je priletela z višine. Bila je varovana, po prvih podatkih ima lažje poškodbe.

"Kako varni boste v gorah, je odvisno samo od vas. Vi ste tisti, ki se morate prilagoditi pravilom narave. Ni jih mogoče obiti, določa jih narava sama. Zato bodite previdni in odgovorni. Kdor nima izkušenj z opremo, pa naj si pravočasno zagotovi pomoč strokovnjaka in se jo v varnem okolju nauči uporabljati," Kos še enkrat polaga na dušo obiskovalcem slovenskih gora.