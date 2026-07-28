Nesreča v Julijskih Alpah: želel napraviti fotografijo, zdrsnil in umrl

Regijski center za obveščanje Kranj je v ponedeljek okoli 16. ure policijo obvestil o nesreči v gorah na območju poti čez Prag v Julijskih Alpah.

Po doslej znanih podatkih je 70-letni pohodnik, sicer državljan Nemčije, odšel na rob manjše grape, da bi napravil fotografijo, pri tem pa je zdrsnil okoli 30 metrov v globino in se udaril v glavo. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl, je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Boštjan Repinc. Dodal je, da je bil pohodnik primerno opremljen.

Aktivirani so bili reševalci GRS Mojstrana in dežurna posadka GRZS s helikopterjem Slovenske policije, ki je pohodnika tudi prepeljala v dolino. Policist gorske policijske enote je opravil ogled kraja in nadaljuje z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.

Policisti ob tem opozarjajo, da so razmere v gorah še vedno nevarne. Pred odhodom v gore se pozanimajte o trenutnih razmerah, turo prilagodite svojim psihofizičnim sposobnostim in sprejemajte preudarne odločitve.