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Črna kronika

Nesreča v Julijskih Alpah: želel napraviti fotografijo, zdrsnil in umrl

Kranj, 28. 07. 2026 08.38 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Planinska pot

Trenutek za fotografijo se je za 70-letnega nemškega pohodnika v Julijskih Alpah spremenil v tragedijo. Pohodnik je na robu grape izgubil ravnotežje, zdrsnil 30 metrov globoko in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Helikoptersko reševanje (arhivska fotografija)
Helikoptersko reševanje (arhivska fotografija)
FOTO: PU Nova Gorica

Regijski center za obveščanje Kranj je v ponedeljek okoli 16. ure policijo obvestil o nesreči v gorah na območju poti čez Prag v Julijskih Alpah.

Po doslej znanih podatkih je 70-letni pohodnik, sicer državljan Nemčije, odšel na rob manjše grape, da bi napravil fotografijo, pri tem pa je zdrsnil okoli 30 metrov v globino in se udaril v glavo. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl, je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Boštjan Repinc. Dodal je, da je bil pohodnik primerno opremljen.

Aktivirani so bili reševalci GRS Mojstrana in dežurna posadka GRZS s helikopterjem Slovenske policije, ki je pohodnika tudi prepeljala v dolino. Policist gorske policijske enote je opravil ogled kraja in nadaljuje z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.

Policisti ob tem opozarjajo, da so razmere v gorah še vedno nevarne. Pred odhodom v gore se pozanimajte o trenutnih razmerah, turo prilagodite svojim psihofizičnim sposobnostim in sprejemajte preudarne odločitve.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
gorska nesreča Julijske Alpe policija reševanje črna kronika

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