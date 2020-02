Nesreča v Ljubljani: zaradi neočiščenih stekel spregledal kolesarja in trčil vanj

Včeraj, nekaj po 8. uri, sta v križišču Podutiške ceste in ulice Pod Kamno gorico trčila osebno vozilo in kolesar. Nesreča se je zgodila, ker voznik osebnega vozila ni očistil stekel na vozilu in zato pri zavijanju spregledal kolesarja, ki je pravilno peljal naravnost, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

V nesreči se je kolesar lažje poškodoval, prav tako pa je bil poškodovan pes, ki je hodil ob kolesarju.

Policisti z zbiranjem obvestil nadaljujejo in bodo po vseh znanih okoliščinah ustrezno ukrepali.