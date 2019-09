Nesreča v Premogovniku Velenje: 11 poškodovanih rudarjev, od tega eden huje

Okoli 14.30 se je v podjetju Premogovnik Velenje, v jami Preloge, zgodila delovna nesreče, v kateri se je poškodovalo 11 rudarjev, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Posredovali so reševalci NMP Velenje, ki so poškodovane rudarje oskrbeli, prepeljali v ZD Velenje ter nadalje v celjsko bolnišnico. Obveščene so bile pristojne službe.

Kot je za 24ur.com pojasnila predstavnica z odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) celje Milena Trbulin, se je nesreča zgodila nekaj po 14. uri, v gondoli. "Po prvih podatkih je poškodovanih 11 rudarjev, od tega eden huje. Osem so jih prepeljali v celjsko bolnišnico, tri pa v slovenjgraško," pravi Trbulinova. Policisti sicer še niso končali z ogledom, na kraju dogodka je tudi rudarska inšpekcija.