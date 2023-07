Voznik avtobusa se ni prepričal, če lahko spelje, vanj pa trčil pijani voznik

Ljubljanski policisti poročajo o prometni nesreči na Celovški cesti v Šentvidu. Ugotovili so, da je voznik avtobusa speljal z avtobusne postaje in se pri tem ni prepričal, da lahko to varno stori ter je zato v njegov sprednji del avtobus trčil voznik osebnega vozila. Osebno vozilo je nato odbilo v levo, kjer je trčil še v voznico osebnega vozila, nato pa ga je zaneslo v desno, kjer je zapeljal preko pločnika in trčil v drevo.

V nesreči se ni nihče poškodoval. So pa policisti v postopku ugotovili, da je imel udeleženi voznik 1,57 mg/l alkohola v izdihanem zraku, zato bo zoper njega podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Zoper voznika avtobusa, ki je povzročil prometno nesrečo, pa bo podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Policisti obvestila še zbirajo in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.